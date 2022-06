Gazprom taglia il gas all’Italia, Eni: “ridotto flusso del 15%”

15 Giugno 2022 12:40

Il fornitore russo ha comunicato ad Eni una limitata riduzione dei flussi relativamente all’approvvigionamento gas verso l’Italia

“Eni ha ricevuto comunicazione di una limitata riduzione dei flussi dal proprio fornitore russo relativamente all’approvvigionamento gas verso l’Italia. Eni continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti”. E’ quanto si legge da pochi minuti sulla piattaforma di informazioni privilegiate (pip) per il monitoraggio Remit del Gestore dei mercati energetici. Un portavoce Eni, interpellato ai microfoni dell’Ansa, “conferma che Gazprom ha comunicato una limitata riduzione delle forniture di gas per la giornata di oggi, pari a circa il 15%. Le ragioni della diminuzione non sono state al momento notificate”. Soltanto nella giornata di ieri, Gazprom aveva annunciato una riduzione del 40% dei flussi verso la Germania attraverso il Nord Stream 1, lamentando la mancanza di forniture da parte di Siemens di materiale per i compressori.

La notizia dell’Eni arriva mentre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, accoglie il memorandum d’intesa (MoU) sul gas firmato al Cairo con Egitto e Israele, definendolo uno “accordo storico”. Questo appunto è stato fatto parlando al Cairo durante la cerimonia di firma, come mostra un video su Youtube. Von der Leyen ha evidenziato fra l’altro che “stiamo costruendo un’infrastruttura” che deve essere pronta anche per il “trasporto dell’energia pulita del domani”, ossia l’idrogeno.