Obbligo mascherina sui treni, Emis Killa: “regola fatta dal coglione di Speranza?” | VIDEO

18 Giugno 2022 16:34

“Qualcuno ci spiega perché sul treno sì e sull’aereo no, che differenza c’è? E poi alla stazione centrale in molti non la indossano”: il noto rapper spara a zero contro il ministro alla Salute

“Qualcuno mi spiega il senso della mascherina sul treno?”. E’ questa la domanda che Emis Killa pone ai suoi followers su Instagram. Il famoso rapper italiano (1.7 milioni di follower su Instagram) ha criticato soprattutto il ministro Roberto Speranza per la legge apparentemente incoerente sull’obbligo dei dispositivi di protezione individuale: in Italia, infatti, dal 16 giugno continuano ad essere necessarie su treni, autobus, tram e navi, ma non lo sono per gli aerei. Il Governo italiani ha dovuto, in quel caso, adeguarsi alle normative europee.

“Ci stiamo chiedendo una cosa lecita – afferma Emis Killa – , magari qualcuno ci sa dare una risposta: ma perché sta cazzo di mascherina si può togliere dappertutto, compreso l’aereo, ma sul treno te la devi tenere? Qualcuno ci spiega perché sul treno sì e sull’aereo no, che differenza c’è? Qui siamo obbligati a tenerci questa minchiata addosso, dalle altre parti tutto a posto. In stazione centrale la gente sta senza mascherina, chi è che fa queste leggi, il coglione di Speranza?”, conclude offendendo il ministro alla Salute.