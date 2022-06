Nella “Repubblica di Ciccarello” sono spariti i bidoni | FOTO

1 Giugno 2022 21:55

E’ nuovamente emergenza rifiuti a Reggio Calabria: nel quartiere di Ciccarello costanti roghi alle montagne di spazzatura

E’ durata soltanto pochi mesi la “pace” per i residenti nei quartieri di Modena e Ciccarello, nella zona sud di Reggio Calabria. Ormai da qualche sera i cittadini sono tornati a soffrire per gli incendi messi alla discarica abusiva di rifiuti, tornata a crearsi dopo che per qualche mese il ritorno dei cassonetti stradali aveva permesso di evitare il classico, esagerato accumulo di spazzatura. Purtroppo, come detto in precedenza, i roghi sono tornati e, al tempo stesso, i bidoni sono spariti. O meglio, sono stati carbonizzati dalle fiamme delle ultime nottate.

La “Repubblica di Ciccarello” torna quindi a riappropriarsi del territorio nonostante gli sforzi messi in campo dai dirigenti e dagli operatori della ditta Teknoservice. Probabilmente, servono i rinforzi: il sindaco f.f. Paolo Brunetti ha chiesto l’aiuto dell’esercito, ma il ministro Luciana Lamorgese ha promesso solo l’aumento di 68 unità delle forze di Polizia. Sarà soltanto il tempo a dire se il problema è legato ad una carenza di organico tra gli agenti oppure se è il caso di cambiare strategia sui controlli. Intanto, i cittadini tornano a soffrire, il caldo dell’estate in arrivo impone un’ardua scelta: tenere le finestre chiuse o lasciarle aperte e respirare le nubi tossiche che provengono dai roghi?