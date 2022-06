Reggio Calabria, ancora emergenza rifiuti in Contrada Gagliardi: i residenti chiedono aiuto

21 Giugno 2022 13:06

“La situazione continua a peggiorare”, segnalano i cittadini

Continua a peggiorare la situazione in Contrada Gagliardi, strada situata nel quartiere Arangea, a pochi passi dallo svincolo per la tangenziale di Reggio Calabria. L’emergenza rifiuti è diventata una costante in quella zona e, rispetto a quanto già pubblicato sui canali di StrettoWeb nei giorni scorsi, risulta evidente che la ditta predisposta al servizio non è passata per rimuovere la discarica abusiva presente al bordo della carreggiata. E’ chiaro che, dato l’ingente quantitativo di spazzatura, sarà necessario intervenire con diversi mezzi meccanici, come accaduto in precedenza a Ciccarello.

I residenti, però, sono arrivati allo stremo e tornano a denunciare uno stato delle cose che si ripete costantemente. L’inciviltà di molti cittadini penalizza chi invece rispetta le regole e paga le tasse, ma probabilmente anche gli sforzi messi in campo sul piano organizzativo non bastano affinché problematiche del genere non si verifichino.