Emergenza incendi in Calabria: in arrivo volontari dal Piemonte

30 Giugno 2022 18:06

Supporto anche per la provincia di Messina

Il supporto contro gli incendi del Piemonte parte stasera per la Calabria. Lo rende noto la Regione, in una nota dove annuncia la partenza di due colonne del corpo volontari Anticendi boschivi (Aib) alla volta della Calabria. Si tratta di un’azione preventiva nei confronti dei territori del sud Italia, che la scorsa estate sono stati pesantemente colpiti dall’emergenza incendi boschivi, promossa dal Dipartimento nazionale della Protezione civile. Gli aiuti consistono in quattro equipaggi da tre volontari ciascuno con vari automezzi, operativi e di coordinamento, e partirà questo sera alle 21.30 dal porto di Genova per Palermo, dove poi raggiungerà Torrenova, in provincia di Messina, domani pomeriggio.

“Il Piemonte è sempre pronto a rispondere alle richieste di aiuto dalle altre Regioni”, ha dichiarato l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi, che ha voluto “ringraziare tutti i volontari che donano il loro tempo”.