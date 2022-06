Elon Musk richiama i manager Tesla: “stop smart working o lasciare”

1 Giugno 2022 16:25

Il lavoro da remoto, agevolato a causa del Covid, adesso deve essere accantonato: “la sede deve essere un ufficio aziendale e non una filiale non collegata ai propri compiti di lavoro”

E’ chiaro l’ultimatum di Elon Musk ai manager di Tesla: tornare in ufficio oppure sarà licenziamento. Il lavoro da remoto “non è più accettabile. Chi vuole lavorare da remoto deve essere in ufficio almeno 40 ore alla settimana o lasciare Tesla. E’ meno di quanto chiediamo ai dipendenti degli stabilimenti”, afferma Musk in una email riportata da Bloomberg.

Il Ceo di Tesla, nonché uomo più ricco al mondo, con il miglioramento dell’andamento epidemiologico legato al Covid, quindi precisa: “la sede deve essere un ufficio aziendale e non una filiale non collegata ai propri compiti di lavoro”.