Elezioni, il presidente Sergio Mattarella vota nella sua Palermo | FOTO

12 Giugno 2022 11:44

Il presidente Sergio Mattarella vota a Palermo per i 5 referendum e per le elezioni comunali

Mattinata particolare a Palermo. L’election day è iniziato con la clamorosa assenza di diversi presidenti di seggio e scrutatori, mentre in contemporanea il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è presentato per effettuare la propria votazione per i 5 referendum e per le elezioni comunali. Il Capo dello Stato, accompagnato dalla scorta, ha votato presso l’Istituto comprensivo Giovanni XXIII Piazzi di via Rutelli, a poca distanza dalla sua abitazione di via Libertà. Mattarella ha raggiunto il plesso alle 9:52, ha ritirato le schede e votato. Al termine si è intrattenuto brevemente con i componenti del seggio elettorale.