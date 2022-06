Elezioni senza presidenti di seggio a Palermo, la Lega: “serve proroga del voto a domani”

12 Giugno 2022 11:33

Elezioni senza presidenti di seggi a Palermo, le dichiarazioni del segretario della Lega in Sicilia

“Serve un provvedimento immediato del Ministero dell’Interno che consenta di prorogare il voto fino a domani a Palermo. La rinuncia di tantissimi presidenti di seggio e l’assoluta impreparazione del Comune di Palermo sono un fatto gravissimo. Ci sara’ tempo per le autorita’ competenti per accertare le responsabilita’ ma nell’immediato sarebbe una vergogna se migliaia di palermitani non potrebbe lasciare il triste proprio voto“. Lo afferma Nino Minardo, segretario della Lega in Sicilia.