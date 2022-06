Elezioni, la Lega: “unici del Centrodestra ad aver vinto sia a Palermo che a Messina”

14 Giugno 2022 13:19

Elezioni, la nota della Lega dopo i risultati di ieri

“Risultati positivi per le liste volute da Matteo Salvini a Palermo, Messina e Catanzaro. Nella città dello Stretto, la lista Prima l’Italia è l’unica formazione di centrodestra ad aver sostenuto il sindaco vincente e ha superato il 5%. Risultato significativo anche a Palermo: cinque anni fa la Lega si attestava intorno all’1% e ora – a spoglio incredibilmente non ancora concluso – ha superato il 5%. Notizie positive anche da Catanzaro, dove il candidato sostenuto da Prima l’Italia sarà al ballottaggio. Nel Comune calabrese, le liste di ispirazione salviniana sono due e sono le più votate tra quelle a sostegno del candidato sindaco: Alleanza per Catanzaro è sopra il 7% e Prima l’Italia supera il 6%“. Lo afferma la Lega in una nota.