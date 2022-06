Elezioni, gli exit pool delle comunali: sorpresa Tommasi a Verona, centrodestra vince al primo turno anche a Genova

12 Giugno 2022 23:44

Elezioni, gli Exit Poll: centrodestra vicino alla vittoria al primo turno a Genova e Palermo, a un passo a L’Aquila. Sorpresa Tommasi a Verona. I dettagli

Urne chiuse per le elezioni comunali 2022. Secondo i primi Exit-Poll di Opinio Rai, a Genova e Palermo il centrodestra sarebbe vicino alla vittoria al primo turno, a un passo a L’Aquila. Sorpresa Damiano Tommasi a Verona: l’ex centrocampista della Roma, sostenuto dal centrosinistra, è in vantaggio al 37-41% sui rivali: il sindaco uscente di FdI, Federico Sboarina, è al 27-31%, mentre Flavio Tosi al 27-31%. A Genova sarebbe riconfermato il sindaco uscente, il civico Marco Bucci al 51-55%, candidato del centrodestra. Lo sfidante del centrosinistra Ariel Dello Strologo sarebbe invece al 36-40%. A Palermo il candidato del centrodestra Roberto Lagalla è al 43-47% e dunque a un passo dalla vittoria (qui basta raggiungere il 40% per vincere le elezioni). A sfidarlo al ballottaggio, sempre secondo dagli Exit Poll, dovrebbe essere il candidato del centrosinistra Franco Miceli al 27-31%.

A Parma è avanti Michele Guerra al 40-44% sostenuto dal sindaco uscente Pizzarotti, insieme al Pd e alla sinistra.Al ballottaggio sfiderà Pietro Vignali del centrodestra, dato al 19-23%. Ballottaggio possibile a Catanzaro tra Valerio Donato al 40-44% di Forza Italia, Lega e Udc, e il candidato del Pd e M5S Nicola Fiorita al 31-35%. Risultato deludente per la candidata di FdI, Wanda Ferro data tra il 7 ed il 9%. Mentre a L’Aquila è in vantaggio il sindaco uscente, Pierluigi Biondi, dato al 49-53%. La sfidante di centrosinistra Stefania Pezzopane si sarebbe fermata al 23-27%. Ricordiamo che per le comunali si è votato per eleggere i sindaci e le amministrazioni in circa 1.000 Comuni.