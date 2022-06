11 Giugno 2022 23:02

Elezioni comunali e Referendarie 2022: costituiti i seggi nelle 253 sezioni di Messina. Domani si vota dalle ore 7 alle 23

Si sono costituiti questa sera, sabato 11 giugno, i seggi delle 253 sezioni del comune di Messina, comprensive di 10 seggi speciali, oltre ulteriori 4 seggi speciali deputati alla raccolta del voto domiciliare Covid, istituiti in appoggio alle sezioni ospedaliere delle Aziende Policlinico e Papardo. I presidenti di ogni sezione hanno ricevuto in consegna il materiale occorrente per la votazione di domani, domenica 12, dalle 7 alle 23. Le operazioni si sono protratte fino a sera in quanto si è dovuto provvedere alla surroga di numerosi presidenti di seggio.