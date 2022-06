Elezioni Comunali, lo spoglio in diretta: Genova e L’Aquila al centrodestra, Verona e Parma al ballottaggio | LIVE

13 Giugno 2022 14:42

Speciale Elezioni StrettoWeb anche per lo spoglio degli altri Comuni italiani: ieri si è infatti votato da Nord a Sud, da Genova e Verona a Palermo, Messina e Catanzaro passando per L’Aquila e Parma

Giornata di elezioni, quella di ieri, in tutta Italia. Per i referendum sulla giustizia, sì, ma anche per le comunali in quasi mille comuni della penisola. Da Genova e Verona a Palermo, Messina e Catanzaro passando per L’Aquila e Parma. Ma, se per le città calabresi e siciliane c’è già lo speciale apposito su StrettoWeb, un altro a parte verrà fornito in questa pagina riguardante tutti i Comuni più importanti d’Italia.

In base agli exit poll, sorpresa Damiano Tommasi a Verona: l’ex centrocampista della Roma, sostenuto dal centrosinistra, è in vantaggio al 37-41% sui rivali: il sindaco uscente di FdI, Federico Sboarina, è al 27-31%, mentre Flavio Tosi al 27-31%. A Genova sarebbe riconfermato il sindaco uscente, il civico Marco Bucci al 51-55%, candidato del centrodestra. Lo sfidante del centrosinistra Ariel Dello Strologo sarebbe invece al 36-40%. A Parma è avanti Michele Guerra al 40-44% sostenuto dal sindaco uscente Pizzarotti, insieme al Pd e alla sinistra. Mentre a L’Aquila è in vantaggio il sindaco uscente, Pierluigi Biondi, dato al 49-53%, con la sfidante di centrosinistra Stefania Pezzopane ferma al 23-27%.

Elezioni Comunali, spoglio in diretta

ore 15.08 – “Festeggiare per il dato ottenuto a Verona? No, per festeggiare aspetto i risultati. Se i risultati saranno questi sono un po’ sorpreso onestamente, specie per la forbice con gli altri sfidanti, questo risultato sarebbe una grande vittoria per la città. Chi vorrei affrontare al secondo turno tra Sboarina e Tosi? Entrambi rappresentano il passato, speriamo si scelga una novità”. Lo ha detto Damiano Tommasi, ex centrocampista della Roma e candidato sindaco per il centrosinistra a Verona. “Al ballottaggio è sicuro che andrò, almeno lo spero per chi fa i sondaggi”. E poi la promessa: “se vinco prometto di andare in bici fino alla cima Coppi sullo Stelvio”.

ore 14.40 – Il Viminale ha reso noto l’affluenza definitiva alle Comunali: è del 54,73%. Il dato, relativo agli 818 comuni (esclusi quelli delle città con Regioni a statuto speciale), è più basso rispetto a cinque anni fa, quando fu del 60,12%.

ore 14.00 – Inizia lo spoglio.

ore 13.55 – Tutto pronto per l’inizio dello spoglio