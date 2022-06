Elezioni comunali Sicilia, Nania lapidario: “democrazia sconfitta, nessun vincitore”

13 Giugno 2022 19:49

Domenico Nania, ex vice Presidente del Senato, commenta le elezioni comunali in Sicilia parlando di “sconfitta della democrazia

Caos nei seggi elettorali, diserzioni da parte di presidenti e scrutatori, spogli che vanno inspiegabilmente a rilento, alto astensionismo. Le elezioni comunali in Sicilia hanno messo a nudo importanti difficoltà. Domenico Nania, esponente siciliano della Destra Italiana, nonchè ex vice Presidente del Senato, ha commentato quanto accaduto in Sicilia in maniera lapidaria all’AdnKronos: “non conosco bene i dati. So delle percentuali basse e dico che c’è un solo sconfitto, la democrazia, e nessun vincitore“.