Elezioni Comunali, inizia lo spoglio: su StrettoWeb lo scrutinio in diretta di Palmi, Villa San Giovanni e Bagnara

13 Giugno 2022 13:48

Elezioni Comunali, lo spoglio in diretta di Palmi, Villa San Giovanni e Bagnara

Ci siamo. Alle ore 14:00 inizia lo spoglio per le elezioni comunali che ieri hanno chiamato al voto i cittadini di 20 comuni della provincia di Reggio Calabria. L’affluenza alle urne è stata in netto calo in tutti i centri, scendendo addirittura sotto il 50% in numerose realtà anche importanti come Bagnara Calabra e Caulonia: è l’ennesima testimonianza di una sempre più diffusa e generalizzata sfiducia nei confronti della classe politica. In ogni caso, il risultato dipenderà dalle scelte di coloro che hanno deciso di andare a votare e nel pomeriggio avremo dai seggi i risultati dei sindaci, delle liste e quindi dei consigli comunali.

Per quanto riguarda i centri più importanti e popolosi della provincia reggina, che sono Palmi, Villa San Giovanni e Bagnara, su StrettoWeb seguiremo lo scrutinio in diretta dai seggi con tutti i dati, minuto per minuto e sezione per sezione, nelle apposite pagine online:

Di seguito tutti i dati dell’affluenza alle urne di ieri in tutti i comuni reggini al voto: