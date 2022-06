Elezioni Comunali Palermo, Meloni: “vittoria Lagalla grazie a FdI. Musumeci? Nessun aut aut”

13 Giugno 2022 20:57

Giorgia Meloni commenta la vittoria di Lagalla a Palermo e non mette aut aut sulla ricandidatura di Musumeci alla Regione Sicilia

“A Palermo si vince al primo turno grazie alle scelte di Fratelli d’Italia“. È questo il commento di Giorgia Meloni sul successo dirompente di Roberto Lagalla, candidato di centro-destra, alle elezioni comunali di Palermo. Lagalla, nonostante il ritardo degli scrutini, viene dato vicino al 50% e in Sicilia basta ottenere il 40% di preferenze per ottenere la vittoria. Per quanto riguarda la candidatura di Musumeci alla Regione Sicilia, Meloni aggiunge: “ne parleremo delle prossime ore: ora dovremmo essere contenti. Noi abbiamo le nostre idee, ho letto delle dichiarazioni da parte di altri assolutamente fuori luogo. Non diamo aut aut, non ne diano altri“.

La leader di FdI allarga la portata del suo discorso anche su temi nazionali: “se Salvini e Berlusconi devono lasciare il governo? Fossi in loro, io lo farei“. La “proposta” si lega al risultato del centro-destra che, unito con i suoi 3 principali partiti, potrebbe far cadere il governo Draghi e puntare a governare l’Italia vincendo le elezioni.