Elezioni Comunali Messina, De Luca: “a Camaro la polizia ha sbattuto fuori candidato consigliere, distribuiva schede fac simili”

12 Giugno 2022 10:30

Il sindaco uscente Cateno De Luca in una diretta social ha denunciato una grave situazione

E’ un inizio di Election day ricco di polemiche in Sicilia. Non solo a Palermo dove il candidato a sindaco Carolina Varchi ha deciso di denunciare alla Procura della Repubblica la mancanza dei presidenti di seggio, ma anche a Messina con il sindaco uscente Cateno De Luca che ha sbottato duramente sui social. “Certi fenomeni di condizionamento del voto non si possono più tollerare!”, ha scritto tramite le proprie pagine facebook. Si attende una diretta annunciata in questi minuti.

“Nella sezione 94 Camaro scuola Gentiluomo le forze dell’ordine hanno buttato fuori dal seggio in candidato al consiglio comunale che distribuiva fac simili all’interno del seggio. Sempre nello stesso seggio la moglie di un candidato al consiglio comunale ferma gli elettori. E’ un diritto dell’ elettorale rifiutare le schede del referendum (può rifiutare le schede del referendum nazionale ed accettare solo quella su montemare e viceversa) e se qualche presidente di seggio insiste nel consegnarle tutte per non verbalizzare la vicenda commette un grave abuso. Ormai gli elettori hanno le idee chiare e’ inutile stare davanti i seggi facendo i mafiosetti”, ha affermato Cateno De Luca.