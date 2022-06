Elezioni Comunali a Messina, De Domenico: “amarezza per tornata elettorale discutibile, ma grazie a chi ci ha scelto”

13 Giugno 2022 00:15

“Ho raccolto tante segnalazioni di cittadini che hanno avuto enormi difficoltà a individuare la sezione in cui erano iscritti”, fa sapere il candidato sindaco del centrosinistra

“Oggi, dal pomeriggio, conosceremo i risultati delle urne e capiremo i frutti di un lungo lavoro nel quale ci abbiamo messo tutto quanto potevamo, senza risparmiarci un giorno: passione, forza, idee, amore per questa città ci hanno motivato e incoraggiato. A urne chiuse, quindi, si va a dormire con tanta adrenalina in corpo”. Lo afferma, in una nota, il candidato sindaco del centrosinistra, Franco De Domenico. “Allo stesso tempo, però – aggiunge – non posso nascondere l’amarezza per una tornata elettorale non certo impeccabile. Io stesso ho raccolto tante segnalazioni di cittadini che hanno avuto enormi difficoltà a individuare la sezione in cui erano iscritti, perché non coincideva con il numero (o addirittura il plesso scolastico) indicato nella tessera elettorale. Anche questo è specchio di una macchina amministrativa che, ridotta all’osso, non può garantire la qualità dei servizi che i messinesi meritano”.

“Non si può trascurare il deficit di democrazia venutosi a creare – evidenzia De Domenico – visto che molta gente non ha potuto esercitare il diritto al voto. Le percentuali sull’affluenza ne sono la riprova”. “Nel frattempo, i responsabili di questa situazione, invece di riconoscere le proprie colpe, non avevano di meglio da fare che rendersi protagonisti di clamorose violazioni del silenzio elettorale. Ci aspettiamo un intervento delle autorità garanti. Per adesso, ci prepariamo a una giornata importante, fiduciosi di raccogliere i frutti di quanto abbiamo seminato. Grazie a tutte e tutti coloro che oggi ci hanno dato fiducia e consenso”, conclude il candidato sindaco.