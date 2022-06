Elezioni Comunali Messina: da stasera Palazzo Zanca illuminato di giallo e rosso

13 Giugno 2022 23:13

Elezioni Comunali Messina: Palazzo Zanca illuminato nei colori giallo e rosso della bandiera e dello stemma della Città

Su disposizione del Commissario Straordinario del Comune di Messina Leonardo Santoro, in occasione della tornata elettorale per l’elezione del Sindaco e del nuovo Consiglio Comunale, il Palazzo Municipale è stato illuminato questa sera nei colori giallo e rosso della bandiera e dello stemma della Città. “L’illuminazione della facciata di Palazzo Zanca con i colori simbolo della Città vuole essere un ultimo di gesto di saluto e rispetto per Messina – ha detto il Commissario Straordinario Santoro – e di ringraziamento per l’accoglienza da parte della cittadinanza per la quale in questi mesi ho speso le mie migliori energie e tutto il tempo possibile al lavoro, unitamente ai due colleghi la Soprintendente Mirella Vinci e il Viceprefetto Francesco Milio, per traghettare la Città sino a queste consultazioni elettorali”. “Un Grazie a tutti”, ha concluso l’ing. Santoro.