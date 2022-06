Elezioni comunali Catanzaro: oltre 73 mila gli aventi diritto al voto

10 Giugno 2022 17:00

A Catanzaro sono 73.294 gli elettori catanzaresi chiamati alle urne domenica 12 giugno per le elezioni amministrative comunali. Le donne aventi diritto sono 38.503, gli uomini 34.791. Per la prima volta alle urne andranno in 358 (di cui 175 donne e 183 uomini). Gli iscritti alle liste aggiunte per i cittadini UE sono, invece, 350. Per quanto riguarda il referendum, il numero degli elettori si riduce in quanto gli iscritti all’Aire hanno la possibilità di votare all’estero: a Catanzaro saranno 70.406 in totale, di cui 33.325 donne e 37.081 uomini. I seggi allestiti, privi di barriere architettoniche, sono 92; i seggi speciali 6, quelli cosiddetti volanti 9 (situati cioè in strutture sanitarie con meno di 100 posti letto); 380 gli scrutatori impegnati nei seggi, insieme a 92 presidenti e 92 segretari. Sono 120, invece, gli scrutatori supplenti. A muovere la macchina comunale circa 100 dipendenti, tra Polizia locale e personale degli uffici tecnico, anagrafe ed elettorale.