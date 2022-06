Elezioni Comunali, in Calabria già eletti 9 Sindaci: erano candidati unici | NOMI e DETTAGLI

13 Giugno 2022 12:37

Elezioni Comunali: prima che inizi lo spoglio, eletti 9 sindaci

Prima ancora che inizi lo spoglio delle schede, ci sono gia’ nove sindaci eletti in Calabria. Essendo gli unici candidati nei loro Comuni, e’ stato sufficiente che si raggiungesse il quorum del 40% dei votanti perche’ fossero eletti. In provincia di Cosenza, a Cellara, dove l’affluenza e’ stata del 53.01%, e’ stato eletto Vincenzo Conte. A Panettieri, rieletto l’uscente Salvatore Parrotta. L’affluenza e’ stata del 63,03%. A San Vincenzo La Costa e’ stato rieletto l’uscente Gregorio Iannotta. Qui l’affluenza e’ stata del 55,49%. Nel Catanzarese, ad Isca sullo Ionio e’ stato rieletto l’uscente Vincenzo Mirarchi. L’affluenza e’ stata del 51.59%. A Settingiano e’ stato eletto Antonello Formica. L’affluenza al voto e’ stata del 42,07%. In provincia di Vibo Valentia, a Fabrizia e’ stato rieletto l’uscente Francesco Fazio. L’affluenza e’ stata del 50,29%. Nel Reggino, a San Procopio, e’ risultato eletto Francesco Posterino. Qui l’affluenza e’ stata del 43,22%. A Motta San Giovanni e’ stato rieletto l’uscente Giovanni Verduci. L’affluenza e’ stata del 43,88%. A Placanica e’ stato rieletto l’uscente Antonio Condemi: affluenza del 55,53%. In un centro non e’ stato raggiunto il quorum: si tratta di Carolei, a pochi chilometri da Cosenza, dove c’era un solo candidato a sindaco. Il Comune sara’ dunque commissariato.