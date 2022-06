Elezioni Comunali, l’affluenza alle urne nei comuni in provincia di Messina: male a Gaggi, boom a Reitano

12 Giugno 2022 16:13

Elezioni Comunali, l’affluenza alle urne alle ore 12 nei comuni in provincia di Messina al voto. Dati in forte ritardo

Urne aperte in Sicilia sino alle ore 23:00 per le elezioni comunali. A essere interessati sono 120 Comuni, 107 con il sistema maggioritario e 13 con quello proporzionale. I consiglieri comunali da eleggere sono 1.520 e le sezioni elettorali che saranno costituite sono 1.747. In provincia di Messina sono 38 i comuni al voto con alcune sfide interessanti. Da segnalare il forte ritardo con i quali sono stati diramati i dati dell’affluenza alle ore 12.

Dati: