Elezioni Comunali, l’affluenza alle urne nei comuni reggini: boom a Campo Calabro, San Procopio a rischio quorum. I DATI

12 Giugno 2022 13:31

Elezioni Comunali, l’affluenza alle urne alle ore 12 nei comuni reggini al voto

Tra i comuni della provincia di Reggio Calabria al voto oggi per le amministrative, picca il dato dell’affluenza alle urne alle ore 12:00 di Campo Calabro, dove ha votato il 19,35% degli aventi diritto, tra i comuni principali abbiamo Villa San Giovanni al 18,09%, Palmi al 16,54% e Bagnara al 10,33%. Per quanto riguarda i comuni in cui c’è una sola lista, dove quindi il quorum del 50% risulterà decisivo per l’elezione del Sindaco, sono confortanti i dati per Antonio Condemi a Placanica (23,44%) e Giovanni Verduci a Motta San Giovanni (17,54%), molto allarmante invece quello di San Procopio che con appena il 6,14% degli elettori rischia di compromettere la candidatura di Francesco Posterino.

Tutti i dati dell’affluenza alle ore 12:00 per le elezioni comunali odierne nei comuni reggini e il confronto con le precedenti: