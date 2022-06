Elezioni, l’affluenza alle urne nei comuni reggini: solo Campo Calabro oltre il 70%, tonfo a Villa San Giovanni, Bagnara e Caulonia

13 Giugno 2022 02:09

Elezioni Comunali, i dati definitivi dell’affluenza alle urne in provincia di Reggio Calabria

E’ arrivato a notte fonda, con un insolito ritardo rispetto al solito, il dato definitivo dell’affluenza alle urne nei comuni al voto in provincia di Reggio Calabria. In linea generale, il dato complessivo è in calo seguendo il trend degli ultimi anni che denota, in modo sempre più significativo, la sfiducia dei cittadini nei confronti della classe politica. Ormai le persone non si recano a votare in massa neanche alle elezioni comunali nei piccoli centri, dove vino a pochi anni fa era normale avere un’affluenza alle urne sempre superiore all’80-85% degli elettori. Stavolta, invece, in molti centri importanti si scende addirittura sotto il 50%, come nel caso di Bagnara Calabra dove ha votato soltanto il 47,08% degli aventi diritto, che significa che il sindaco e i consiglieri comunali sono stati scelti da meno della metà dei residenti maggiorenni. Situazione analoga a Caulonia, dove ha votato soltanto il 48,30% degli aventi diritto, in netto calo rispetto a cinque anni fa.

Molto male anche Villa San Giovanni, che ha raggiunto il 58,42% ma in calo nettissimo rispetto alle comunali di cinque anni fa quando aveva votato il 66,86% degli elettori. Tra i pochi comuni che tengono ci sono i comuni di Campo Calabro al 71,19% (il dato in assoluto più alto di tutta la provincia), Bovalino al 64,18% e Palmi al 63,83%, comunque tutti e tre in netto calo rispetto a cinque anni fa.

Eletti tutti e tre i Sindaci che si candidavano con una lista unica, senza avversari: bisognava superare il 40% di affluenza alle urne, ce l’hanno fatta tutti con ampio margine. Così Antonio Condemi è eletto sindaco di Placanica, Giovanni Verduci di Motta San Giovanni, Francesco Posterino di San Procopio. Di seguito tutti i dati comune per comune: