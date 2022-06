Elezioni Comunali, l’affluenza alle 19: alta a Palmi, tonfo a Villa San Giovanni. Già eletti i sindaci di Motta San Giovanni e Placanica | LIVE

12 Giugno 2022 19:42

Elezioni Comunali, i dati sull’affluenza alle urne alle ore 19:00 in provincia di Reggio Calabria

Crolla l’affluenza alle urne alle elezioni comunali nei 20 comuni al voto in Provincia di Reggio Calabria: alle ore 19:00 il dato complessivo è del 39,3%, in netto calo rispetto al 42,2% delle precedenti elezioni amministrative. Ci sono, però, i primi sindaci eletti: si tratta di Giovanni Verduci a Motta San Giovanni e Antonio Condemi a Placanica. I due sindaci erano gli unici candidati: per essere eletti, però, serviva che andasse a votare almeno il 40% degli elettori. Una soglia già abbondantemente superata alle 19:00. Anche Francesco Posterino è vicino al traguardo a San Procopio: è l’unico candidato, e l’affluenza alle ore 19:00 era del 31,2%.

Tra i principali comuni, il dato di Palmi è molto alto con il 44,48% di affluenza (in aumento rispetto al 41,35% di cinque anni fa), mentre a Villa San Giovanni è andato a votare solo il 40,18% degli elettori contro il 47,20% della stessa ora di cinque anni fa. Di seguito tutti i dati comune per comune: