Elezioni Comunali, a Catanzaro affluenza alle urne in calo alle ore 12

12 Giugno 2022 13:57

Elezioni Comunali, a Catanzaro affluenza alle urne in netto calo rispetto alle precedenti amministrative

Affluenza alle urne in calo a Catanzaro, dove alle ore 12:00 si è recato ai seggi per esprimere il proprio voto per le elezioni comunali soltanto il 19,03%, in netto calo di oltre tre punti percentuali rispetto alle precedenti amministrative del 2017 quando allo stesso orario aveva votato il 22,13% degli aventi diritto.

La sfida tra i 6 candidati con il centrodestra diviso, evidentemente, non basta ad alimentare l’interesse rispetto alle elezioni comunali del capoluogo calabrese.