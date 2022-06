Elettronica Group e Lendlease insieme in biodifesa contro il Covid

20 Giugno 2022 19:02

Milano, 20 giu. (Adnkronos Salute) – Elettronica Group, leader mondiale nei sistemi di difesa elettronica guidata da Enzo Benigni, presidente e Ceo, Domitilla Benigni, Ceo e direttore generale, e Lorenzo Benigni, vicepresidente e direttore Relazioni istituzionali, e Lendlease, gruppo internazionale di real estate e rigenerazione urbana, in qualità di sviluppatore di Mind-Milano Innovation District, hanno presentato oggi al Mind ‘E4Shield’, una tecnologia “unica al mondo, in grado di inattivare i virus Covid-19 e le sue varianti Wuhan, Delta e Omicron e programmabile in futuro per nuovi agenti patogeni”.

E4Shield è stata ideata dalla società Elettronica che, forte della sua esperienza settantennale nella gestione dello spettro elettromagnetico – è stato spiegato oggi durante un incontro presso il polo alle porte di Milano – ha trasferito le proprie competenze anche al settore della biodifesa. L’ulteriore sviluppo di E4Shield è stato reso possibile grazie alla partnership con Lendlease, per contribuire alla minaccia pandemica attuale e futura, in linea con l’impegno di realizzare spazi costruiti che garantiscano standard sempre più elevati benessere e salute delle persone e del pianeta. Il device, completamente made in Italy, agendo all’interno degli ambienti chiusi quali ad esempio scuole, ascensori e mezzi di trasporto, è in grado di inattivare il virus in aerosol, contribuendo a mitigare la minaccia pandemica.

Si tratta di uno dei primi progetti di innovazione nati in seno all’ecosistema di imprese di Mind, dedicato alla ricerca nei settori delle scienze per la vita e delle città del futuro, attraverso la contaminazione e condivisione di idee di innovazione e progetti. E4shield è infatti “una soluzione ‘disruptive’ unica al mondo – viene definita – che mette la competenza e la tecnologia del leader nei sistemi elettronici per la difesa, Elettronica Group, al servizio della società civile, e vede Lendlease partner per lo sviluppo dell’applicazione negli spazi costruiti”. L’innovazione tecnologica di E4Shield si basa sulle evidenze scientifiche riportate in diversi contributi della letteratura di settore, tra cui uno studio pubblicato su ‘Nature’, che hanno “ampiamente dimostrato la capacità delle onde elettromagnetiche di inibire la carica virale degli agenti patogeni”.

“E4Shield è un sistema unico al mondo attraverso il quale il nostro gruppo ha messo a disposizione della società civile le proprie competenze nel settore militare – ha dichiarato Enzo Benigni, presidente e Ceo di Elettronica Spa – Elettronica ha nella propria natura il contrasto alle minacce emergenti e, insieme a una continua attività di ricerca e sviluppo, ha creato le basi per l’elaborazione di questa innovativa tecnologia che speriamo possa rappresentare un ulteriore valido aiuto nella gestione della post pandemia. Con E4Shield abbiamo voluto dare il nostro contributo a una delle maggiori sfide a cui oggi il mondo della ricerca è chiamato a rispondere. Per il suo sviluppo sono state fondamentali le collaborazioni con il Dipartimento scientifico del Policlinico militare Celio, l’Ospedale Sacco, i laboratori Virostatics e soprattutto con il nostro partner Lendlease. Ci auguriamo che questo innovativo sistema possa costituire un primo passo per il ritorno a una nuova normalità”.

“Oggi abbiamo presentato una tecnologia che porta la nostra azienda fuori dalla comfort zone – ha evidenziato Domitilla Benigni, amministratore delegato di Elettronica Spa – Con E4Shield, ma soprattutto con l’alleanza con Lendlease, approdiamo in un nuovo mercato, quello della biodifesa. E’ un segmento completamente nuovo per noi che lavoriamo nel campo della difesa da settant’anni. Entriamo in un segmento in cui tecnologia e competenza serviranno a proteggere l’umanità dalle minacce di agenti patogeni. Sicurezza e difesa non hanno più confini, si sono assottigliati”.

“Siamo particolarmente orgogliosi di presentare uno dei primi progetti di innovazione realizzato grazie all’ecosistema di Mind, che ha reso possibile lo sviluppo condiviso di questa tecnologia pionieristica in risposta ad una straordinaria sfida a livello globale – ha affermato Andrea Ruckstuhl, Head of Italy and Continental Europe di Lendlease – Come sviluppatori urbani, ci impegniamo per innovare continuamente gli standard più all’avanguardia che certificano la qualità e il benessere dei luoghi, nei quali sarà sempre più cruciale garantire soluzioni tecnologiche integrate e cooperanti per anticipare e risolvere nuove possibili crisi sanitarie o climatiche”.

E4Shield è una tecnologia che ha ottenuto la certificazione Ce e Sar, la cui efficacia è stata testata attraverso diversi test di laboratorio. E’ stato depositato un brevetto internazionale per invenzione a livello industriale. Innanzitutto, sono state messe a punto le condizioni su superfici, poi si è passati ai test in aerosol nei laboratori Virostatics, per mimare la principale via di trasmissione di Sars-CoV-2, e infine ci si è concentrati su emissioni compatibili con la presenza dell’uomo, confermando la inattivazione del virus del 90% in aerosol.

Il principio fisico della risonanza elettromagnetica alla base della tecnologia ha valenza universale – rimarcano gli ideatori – per cui i dati ottenuti e riprodotti in laboratorio fanno presumere che la tecnologia possa essere applicabile a nuove minacce virali, a virus respiratori e batteri che rappresentano la maggiore minaccia per l’uomo. Su questa ambiziosa sfida continuerà il progetto di ricerca in particolare con Virostatics.

La soluzione è stata sviluppata avvalendosi della partnership scientifica dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano e del Dipartimento scientifico dell’Ospedale militare del Celio a Roma per condurre test, e dei laboratori Virostatics per validare l’inattivazione del virus in aerosol. La tecnologia è stata sviluppata in prototipo e sarà disponibile in due versioni: il dispositivo a installazione a parete e quello wearable, che possono generare rispettivamente una zona di protezione di 50 mq e di 3. Lo sviluppo per l’industrializzazione e la commercializzazione avverrà nei mesi a venire: di installazione immediata, sarà compatibile con qualsiasi altra tecnologia e con la presenza dell’uomo.

La presentazione di E4Shield ha inoltre offerto l’occasione per annunciare l’avvio di un’alleanza di più ampio respiro tra Elettronica e Lendlease Group, denominata ‘E4Life’. Le due aziende saranno impegnate nello sviluppo di un sistema di tecnologie federate in grado di lavorare alla più ampia protezione possibile degli ambienti, coadiuvati anche da un sistema passivo per il ‘tampone’ dell’aria. Nell’ambito di questa roadmap ci sarà la collaborazione con gli altri partner.

I primi ad aver aderito alla Call for alliance sono Virostatics e Cy4Gate. La collaborazione futura con Virostatics prevede di continuare la ricerca scientifica per programmare la tecnologia E4Shield contro nuovi agenti patogeni virali, tra cui i batteri. La collaborazione con Cy4Gate riguarderà tutti gli aspetti connessi con la messa in sicurezza sotto il profilo cyber dei dispositivi e si estenderà anche all’impiego del suo centro di competenza per l’artificial intelligence a supporto delle iniziative E4Life.

In occasione dell’evento è stato inoltre presentato un progetto di ricerca, insieme al Politecnico di Milano, che mira a definire un nuovo standard internazionale di protezione degli ambienti riconosciuto dalle istituzioni.