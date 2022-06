Elezioni comunali, in Calabria già eletti 8 sindaci

13 Giugno 2022 00:03

Elezioni comunali, in Calabria eletti già 8 sindaci. Essendo gli unici candidati nei loro comuni, è stato per loro sufficiente che si raggiungesse il quorum del 40% dei votanti

Sono otto i sindaci eletti in Calabria a spoglio ancora non iniziato. Essendo gli unici candidati nei loro comuni, è stato per loro sufficiente che si raggiungesse il quorum del 40% dei votanti. I Comuni che hanno già rinnovato il sindaco sono Cellara, in provincia di Cosenza con Vincenzo Conte; Panettieri, sempre in provincia di Cosenza, con Salvatore Parrotta, affluenza 63,03%; San Vincenzo La Costa con Gregorio Iannotta , affluenza 55,49%; Isca sullo Ionio, in provincia di Catanzaro, con Vincenzo Mirarchi, affluenza 51,59%; Settingiano, sempre in provincia di Catanzaro, con Antonello Formica, affluenza 42,07%; Fabrizia, in provincia di Vibo Valentia, con Francesco Fazio, affluenza 50,29%; Motta San Giovanni con Giovanni Verduci, affluenza 43,88%; Placanica con Antonio Condemi, affluenza 55,23%.