Bimba uccisa dalla mamma a Catania: il 22 giugno i funerali della piccola, proclamato lutto cittadino

20 Giugno 2022 17:41

Bimba uccisa dalla mamma a Catania: i funerali di Elena si svolgeranno mercoledì 22 alle ore 17

Il sindaco di Mascalucia, Vincenzo Magro, ha proclamato il lutto cittadino per mercoledi’ prossimo, giorno in cui, nella Cattedrale di Catania, saranno celebrati i funerali della piccola Elena, la bambina di 5 anni uccisa dalla madre, Martina Patti, 23 anni, rea confessa. La funzione sara’ celebrata, a partire dalle 17, dall’arcivescovo metropolita Luigi Renna. In chiesa sara’ presente anche una delegazione del Comune di Mascalucia, guidata dal sindaco Magro, accompagnata da un picchetto di vigili urbani con il Gonfalone del paese etneo. Secondo quanto si e’ appreso, la scelta della Cattedrale di Catania, dove sono custodite le reliquie di Sant’Agata, e’ legata alla devozione del padre di Elena nei confronti della Patrona della citta’.