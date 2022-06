Magia nello Stretto di Messina: la Fata Morgana riappare a Reggio Calabria | FOTO

3 Giugno 2022 10:48

Nella serata di ieri, nelle acque dello Stretto di Messina, è stato possibile ammirare il fenomeno della Fata Morgana

E’ stato un 2 giugno soleggiato e di caldo in riva allo Stretto di Messina, condizioni metereologiche perfette per favorire quello che è conosciuto come effetto “Fata Morgana”. Ieri sera da Reggio Calabria, infatti, il riflesso della Sicilia sul mare era proiettato a pochi passi dalla riva. Il fenomeno ha avvicinato le due sponde di terra, separate da pochi chilometri d’acqua, in un romantico bacio. Il panorama è davvero suggestivo come si può vedere dalle foto che sui social (facebook e instagram particolarmente) sono state scattate dagli utenti.

Cos’è il fenomeno della Fata Morgana e quante leggende intorno allo Stretto di Messina

Il miraggio della Fata Morgana, la mitica sorellastra di re Artù, secondo la leggenda (mitologia celtica) è stato capace nei secoli di ingannare i navigatori nel tratto di mare nello Stretto di Messina. Tale fenomeno, che può essere osservato a terra o in mare, distorce così tanto l’oggetto (o gli oggetti) su cui agisce il fenomeno, da renderli insoliti e irriconoscibili. Può riguardare qualsiasi tipo di oggetti “distanti”, mostrati in evoluzione, in posizioni diverse da quelle originarie, in una visione che può passare senza soluzione di continuità, dalla compressione all’allungamento.

Leggende narrano che un giorno a restare vittima delle trame di Morgana fu addirittura un re arabo, il quale, giunto al capo estremo della Calabria, fu improvvisamente pervaso dal bisogno pressante di raggiungere la terra magica e incantata che si era manifestata al suo sguardo. Mentre ragionava su come poter raggiungere quel luogo paradisiaco, in cui un imponente monte sputava fiamme e fumo, gli apparve una splendida donna. Costei, con parole dal suono ingannevole, convinse l’uomo di avere la facoltà di dargli in dono quella terra ricca di meraviglie. Le condizioni climatiche erano perfette, il sole era alto in cielo, l’aria limpida, la Sicilia sembrava proprio a un passo. Il sovrano arabo, persuaso da quella illusoria vicinanza, si gettò così in acqua per raggiungere l’altra sponda dello Stretto, ma vi annegò.