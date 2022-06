Economia circolare a Reggio Calabria, lunedì workshop a Palazzo San Giorgio | DETTAGLI

8 Giugno 2022 10:39

L’iniziativa accenderà i riflettori sull’avviso pubblico del Comune che mette a disposizione delle Pmi 3,6 milioni di euro

È in programma il prossimo lunedì 13 giugno (inizio alle ore 10) nella sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, il workshop dal titolo “Reggio Calabria verso l’economia circolare”. L’iniziativa, promossa dal settore Sviluppo economico, Cultura e Turismo del Comune di Reggio Calabria, accenderà i riflettori sul percorso di transizione verso l’economia circolare intrapreso dall’Ente nel quadro delle risorse Pon Metro 2014/2020. I lavori del workshop, che vedranno la partecipazione di esperti del settore, apriranno un focus specifico inoltre, sull’avviso pubblico “Azioni di transizione verso l’economia circolare” pubblicato di recente dal Comune nell’ambito del Pon Metro e in cui sono previste risorse pari a circa 3,6 milioni di euro per le piccole e medie imprese.

“Si tratta di un appuntamento importante che intende rafforzare il percorso di orientamento e sostegno rivolto al tessuto produttivo locale che l’amministrazione comunale ha avviato con decisione, di concerto con le associazioni di categoria”, sottolinea l’assessore comunale alle Attività produttive, Angela Martino che aggiunge: “non a caso il workshop sarà animato dai contributi qualificati di esperti del settore e consentirà anche una concreta e diretta interazione dei partecipanti, con l’obiettivo di fornire un quadro chiaro ed esaustivo rispetto alle procedure previste dall’avviso pubblicato nelle scorse settimane. La sfida ambientale che abbiamo di fronte – conclude la rappresentante di Palazzo San Giorgio – è centrale all’interno delle dinamiche di crescita e sviluppo economico, soprattutto in ambito locale, ed è di fondamentale importanza affrontare le nuove tematiche con adeguate informazioni e maggiore consapevolezza”.