Dramma a Polistena: si capovolge col muletto, muore 79enne

17 Giugno 2022 18:02

L’uomo stava svolgendo dei lavori, il mezzo si è ribaltato improvvisamente: ancora non chiare le cause dell’incidente

Un pensionato di 79 anni, G.D., è morto questa mattina a Polistena (in provincia di Reggio Calabria) dopo essere rimasto schiacciato da un muletto all’interno di un terreno di sua proprietà. Le cause sono in corso di accertamento.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, stava svolgendo dei lavori per spostare del materiale all’interno di un capanno in Contrada Grecà, quando il mezzo si è ribaltato provocando la sua morte.

Sul posto, oltre ai Carabinieri, è intervenuto personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.