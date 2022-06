Vertice Nato a Madrid, Draghi: “Italia supporta la sicurezza di Finlandia e Svezia”

29 Giugno 2022 16:55

Mario Draghi guarda con favore all’entrata di Finlandia e Svezia nella Nato: il premier italiano sottolinea il supporto dell’Italia verso i due paesi nordici

“L’Italia accoglie con favore l’adesione all’Alleanza Atlantica di Finlandia e Svezia, ai sensi dell’articolo 10 del Trattato di Washington“. Mario Draghi dà il suo benestare e offre il pieno supporto dell’Italia all’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato. Il premier italiano, nel corso del vertice dell’Alleanza a Madrid, ha spiegato che l’ingresso dei due paesi nordici è “una decisione sovrana, assunta democraticamente, da due Paesi che sono membri dell’Unione Europea e che condividono i principi ispiratori dell’Alleanza Atlantica, con la quale da anni collaborano strettamente.

Svezia e Finlandia rafforzeranno il carattere dell’Alleanza come comunità basata sullo stato di diritto e sui valori democratici. Con le loro capacità, i due Paesi contribuiranno in modo significativo alla sicurezza ed alla missione difensiva dell’area euro-atlantica“.

L’adesione di Svezia e Finlandia “è un momento importante per la Nato perché l’Alleanza si allarga e la presenza dell’Europa aumenta nell’alleanza. Quindi si arriva a una corrispondenza tra Unione europea e Nato e anche molte delle divergenze di opinioni sulla costruzione di una difesa europea, che è quello che noi vogliamo, ma anche di una sua complementarietà con la difesa nato vengono superate“, ha aggiunto Draghi.

La sicurezza di Finlandia e Svezia “non deve essere messa a repentaglio in alcun modo. – ha sostenuto Draghi – L’Italia afferma la sua determinazione a concorrere sin d’ora, in stretta consultazione con Finlandia e Svezia e nei modi più appropriati, alle loro esigenze di sicurezza e difesa. Conferma in proposito la validità degli impegni esistenti nel contesto europeo, ivi incluso l’articolo 42.7 del Trattato istitutivo dell’Unione Europea“.