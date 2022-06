Draghi: “Governo non si fa senza M5S”

30 Giugno 2022 20:00

(Adnkronos) – “Sono ancora ottimista, il governo non rischia. Questo governo non si fa senza Cinquestelle. Il governo è nato con i Cinquestelle, non si accontenta di un appoggio esterno”. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si esprime così aprendo oggi la conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. “L’interesse degli italiani è preminente nei nostri legislatori e nelle forze che sostengono questo governo”. “All’inizio del governo – ricorda – durante le consultazioni preliminari ho detto a tutti ‘questo governo non si fa senza Cinquestelle e questa resta la mia opinione”.

“Nessuno lo ha chiesto, tutti hanno escluso questa possibilità o questa esigenza”, dice Draghi rispondendo ad una domanda sull’ipotesi di rimpasto. “Il M5S ha dato contributi importanti all’azione di governo in questi ultimi mesi, sono certo che continuerà a darli nei prossimi mesi. Il presidente Conte ha confermato che non è intenzione del M5S uscire dal governo” o “limitare l’appoggio all’appoggio esterno. Mi baso su queste rassicurazioni. Il governo è nato con i Cinquestelle, non si accontenta di un appoggio esterno. Valuta troppo il contributo dato dai Cinquestelle per accontentarsi di un appoggio esterno”.

Negli ultimi 2 giorni, . “Non ho mai fatto queste dichiarazioni. Mi dicono che ci sono riscontri oggettivi: vediamoli, li aspetto. Non ho mai neanche pensato di entrare nelle questioni interne di un partito. Credo che anche Grillo abbia smentito ieri sera. Lavoro come tutti i membri del governo per l’interesse degli italiani, non capisco perché mi si voglia tirare dentro questa faccenda, che mi è estranea. In ogni caso, sono in contatto con Conte”. M5S e Lega staccheranno la spina al governo? “Non lo so, bisogna chiedere a loro, ma finora non lo hanno fatto”.

“Permettetemi una considerazione sull’azione di governo. I risultati importanti sul fronte internazionale e sul fronte nazionale sono il merito di questa maggioranza. I risultati importanti sul fronte internazionale e sul fronte nazionale sono il merito di questa maggioranza, di saper prendere decisioni con generosità e con l’interesse dell’Italia come bussola”, esordisce Draghi. “Abbiamo davanti molte sfide: dalla guerra in Ucraina al Pnrr ai rincari energetici, alla siccità. Sono convinto che potremo superare queste sfide se sapremo mostrare la stessa convinzione che abbiamo mostrato in questi mesi di governo”.

La maggioranza è attraversata da fibrillazioni relative allo Ius Scholae e alla legge sulla cannabis. “Sono proposte di iniziativa parlamentare e il governo non prende posizione, né io commento. Su questo come altre proposte di iniziativa parlamentare, il governo non ha mai preso posizione. Siamo certi che queste diversità di vedute parlamentari non portano a nessun problema per il governo”.