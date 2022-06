Draft NBA 2022, tutti i giocatori selezionati: Paolo Banchero fa la storia, è la first pick!

24 Giugno 2022 10:22

Tutti i giocatori selezionati al Draft NBA 2022: Paolo Banchero viene selezionato con la prima scelta assoluta dagli Orlando Magic, dopo Bargnani è il secondo italiano della storia a essere scelto con la first pick

Una notte per conoscere il proprio futuro, per dare inizio al sogno, per misurarsi al massimo della competizione. La notte del Draft NBA. Archiviate le Finals Playoff, l’NBA si prepara ad accogliere le giovani stelle del futuro. Il Barclays Center di Brooklyn fa da contenitore alle speranze di 58 cestisti pronti a fare il grande salto in NBA: quest’anno ci sono state due chiamate in meno rispetto alle canoniche 60 a causa delle sanzioni per tampering inflitte a Miami Heat e Milwaukee Bucks.

Stravolte le previsioni della vigilia, confermate invece quelle che per buona parte della prima metà di stagione avevano messo d’accordo gli analisti. Con la prima scelta gli Orlando Magic, che in passato hanno pescato Shaquille O’Neal, Chris Webber e Dwight Howard, sono andati all in sull’italo-americano Paolo Banchero, preferendolo a Jabari Smith. Banchero è il secondo italiano nella storia, dopo Bargnani nel 2006, a essere scelto con la prima chiamata assoluta. Il giovane della Duke University è un giocatore versatile, viene schierato da 4 ma non disdegna inizia le azioni palla in mano. Personalità da vendere, forza fisica e buone abilità di scoring più dentro che fuori dall’area. Non è nato in Italia, ma ha il passaporto italiano e vorrebbe giocare per la Nazionale azzurra: potenzialmente un wonderikd che in Italia non si è mai visto!

Seconda pick in mano agli Oklahoma City Thunder che hanno selezionato Chet Holmgren, centro di 2.13 proveniente da Gonzaga: mani educatissime e propensione alle triple, ma appena 88 kg di peso che destano qualche dubbio nei corpo a corpo più fisici. Scala alla terza posizione, chiamato dagli Houston Rockets, Jabari Smith, ala proveniente da Auburn University alta 2.08 cm ma in grado di tirare con il 42% da 3 punti. C’è gloria per altri due italiani: Gabriele Procida è stato scelto dai Detroit Pistons alla numero 36, Matteo Spagnolo è la 50ª chiamata spesa dai Minnesota Timberwolves.

Di seguito tutte le scelte al Draft NBA 2022:

Paolo Banchero – Orlando Magic Chet Holmgren – Oklahoma City Thunder Jabari Smith – Houston Rockets Keegan Murray – Sacramento Kings Jaden Ivey – Detroit Pistons Bennedict Mathurin – Indiana Pacers Shaedon Sharpe – Portland Trail Blazers Dyson Daniels – New Orleans Pelicans Jeremy Sochan – San Antonio Spurs Johnny Davis – Washington Wizards Ousmane Dieng – New York Knicks Jalen Williams – Oklahoma City Thunder Jalen Duren – Charlotte Hornets Ochai Agbaji – Cleveland Cavaliers Mark Williams – Charlotte Hornets AJ Griffin – Atlanta Hawks Tari Eason – Houston Rockets Dalen Terry – Chicago Bulls Jake LaRavia – Minnesota Timberwolves Malaki Branham – San Antonio Spurs Christian Braun – Denver Nuggets Walker Kessler – Memphis Grizzlies David Roddy – Philadelphia Sixers MarJon Beauchamp – Milwaukee Bucks Blake Wesley – San Antonio Spurs Wendell Moore Jr – Dallas Mavericks Nikola Jovic – Miami Heat Patrick Baldwin Jr – Golden State Warriors TyTy Washington – Memphis Grizzlies Peyton Watson – Oklahoma City Thunder

Le scelte del Draft NBA 2022 al secondo giro: