“Donne di Calabria”: in arrivo la serie su Rai Storia

6 Giugno 2022 17:59

La prima puntata, in prima visione su Rai Storia, sarà martedì 21 giugno alle 22.10

A partire da martedì 21 giugno alle 22.10 prende il via, in prima visione su Rai Storia, la docu-serie “Donne di Calabria”, una co-produzione Calabria Film Commission e Anele, in collaborazione con Rai Cultura, prodotta da Gloria Giorgianni con Emma Di Loreto, da un’idea produttiva di Giovanni Minoli. Come spiegato in una nota, si tratta di un’inedita narrazione al femminile in 6 puntate da 50 minuti “per ripercorrere le storie di sei donne calabresi che nel Novecento hanno segnato indelebilmente la storia civile, politica e intellettuale della loro regione e dell’Italia: la giornalista e femminista Adele Cambria, il sindaco Rita Pisano, la contadina vittima della lotta al latifondo Giuditta Levato, la prima donna calabrese a entrare in Parlamento Jole Giugni Lattari , il primo sindaco donna in Italia Caterina Tufarelli Palumbo e la giornalista e scrittrice Clelia Romano Pellicano”.

Le loro storie saranno interpretate da sei attrici italiane: Eleonora Giovanardi, Rocìo Muñoz Morales, Camilla Tagliaferri, Margareth Madè, Tea Falco e Marianna Fontana. Un viaggio che passerà anche dal Parco Nazionale d’Aspromonte e racconterà la storia e le imprese di diverse donne calabresi, diventate ognuna di loro un simbolo.