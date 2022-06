Donnarumma, sfuriata contro la giornalista Rai: “quali altre volte ho sbagliato? Volete darmi la colpa”

14 Giugno 2022 23:09

Gigio Donnarumma perde le staffe alle domande della Rai dopo Germania-Italia: il portiere azzurro non gradisce la sottolineatura dell’errore fatto in impostazione sul 5 gol tedesco e risponde a tono alla giornalista

L’Italia chiude questa prima tornata di gare di Nations League con un netto 5-2 subito dalla Germania. Peggior sconfitta della storia che fa il paio con un’amichevole del 1939 in una sfida che, vista la grande rivalità fra le due nazionali, non è mai una partita come le altre. Protagonista in negativo anche Gigio Donnarumma che, al netto di diverse parate che hanno tenuto in piedi l’Italia, ha commesso un altro errore con i piedi, in impostazione, che ha portato al 5° gol dei tedeschi. Intervistato nel post gara ai microfoni Rai, per quanto possibile, Donnarumma ha fatto anche peggio.

Rispondendo alle domande della giornalista Tiziana Alla, l’estremo difensore del PSG ha inizialmente usato toni un po’ più morbidi: “abbiamo fatto tutti degli errori questa sera. Sul 4-0 potevo capire la situazione e buttarla via… dopo gli errori si cresce. Adesso bisogna solo guardarsi in faccia, riposare e poi tornare più forti di questa sera“.

Quando la giornalista però ha rimarcato “non è la prima volta che ti capita…“, riferendosi agli errori con i piedi che Donnarumma si porta dietro dai tempi del Milan, che sono costati l’eliminazione al PSG dalla Champions e che hanno rischiato di costare caro anche contro l’Inghilterra, il portiere azzurro ha perso le staffe: “quando mi è capitato? Quando? Contro il Real Madrid, con il fallo? (intervento giudicato regolare di Benzema, ndr). Dai… Se vogliamo fare polemiche su queste cose facciamo polemiche, io faccio un discorso di squadra questa sera. Abbiamo fatto tutti degli errori, non c’è nessun colpevole, ci guardiamo in faccia e analizzeremo. Poi se tu vuoi dare la colpa a me per l’errore, dammi la colpa: sono il capitano, mi prendo le colpe, non c’è problema. Vado avanti a testa alta perchè l’ho sempre fatto. Volete fare ancora questioni sugli errori“.