16 Giugno 2022 21:26

Donazioni di libri di lettura per ragazzi all’Istituto Comprensivo “Brancaleone-Africo”, rappresentato dal vicario, prof. Franco Sculli

Nel prosieguo delle attività rotariane, in merito al protocollo d’intesa firmato con la dott.ssa Monica Maggi, presidente dell’Associazione Libra, il Dott. Luigi De Maio, presidente del Rotary E-Club Italia 2102, insieme ad una rappresentanza di soci del club, ha consegnato un consistente quantitativo di libri di lettura per ragazzi all’Istituto Comprensivo “Brancaleone-Africo”, rappresentato dal vicario, prof. Franco Sculli . Il Rotary E-Club Italia 2102 , nel dedicarsi al bene sociale, ha inteso “sostenere la lettura come mezzo per lo sviluppo della conoscenza, per la promozione del progresso civile, sociale ed economico della comunità, per la formazione e il benessere dei cittadini” e si attiva , in sinergia con l’Associazione Libra, presieduta dalla dott.ssa Monica Maggi, nello sviluppo del progetto “Libri Liberi”: si arricchiranno così le biblioteche scolastiche (carenti o in formazione), di materiale di lettura che aiuterà a crescere e a migliorare i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Reggio Calabria e sue province. Sono state già effettuate le consegne di “Libri Liberi” alle scuole di Delianuova e Oppido Mamertina ed il progetto continuerà nel suo svolgimento anche nei prossimi anni rotariani, come da Protocollo d’Intesa siglato tra le due Associazioni già menzionate.