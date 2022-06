14 Giugno 2022 10:58

Composto il nuovo Consiglio Comunale di Palermo: la divisione dei seggi fra Maggioranza e Minoranza

Una vittoria al primo turno, con dati superiori anche alle previsioni più rosee, quella di Roberto Lagalla (48%), candidato sindaco di Palermo sostenuto dal centro-destra. Un successo più vicino al 50% che al 40%, soglia minima in Sicilia per l’elezione al primo turno. Sfiora il 30% Franco Miceli, candidato del centro-sinistra. Soddisfacente il 14% ottenuto da Fabrizio Ferrandelli, sostenuto da Azione. Il nuovo Consiglio Comunale cittadino vede 24 seggi assegnati alla Maggioranza e 16 assegnati alla Minoranza. Forza Italia è il partito di Maggioranza con più seggi (7), il PD quello con più seggi fra la minoranza (5). Di seguito la divisione completa partito per partito.

La composizione del Consiglio Comunale di Palermo:

Maggioranza: 24

Forza Italia 7

Fratelli d’Italia 6

Lavoriamo per Palermo – Lagalla Sindaco 5

Democrazia Cristiana 3

Prima l’Italia 3

Minoranza: 16