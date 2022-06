Campo Calabro: rifacimento del manto stradale, divieto di sosta in alcuni tratti della zona | DETTAGLI

30 Giugno 2022 16:32

Modifiche alla circolazione a Campo Calabro, cittadina a nord di Reggio Calabria. Come recita l’ordinanza comunale, infatti, è stato ordinato il divieto di sosta ambo i lati in alcuni tratti della zona per via dei lavori di rifacimento stradale, che cominceranno il 4 luglio.

“Il Comandante della Polizia Locale – si legge nell’ordinanza – stante la richiesta da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, nella quale si richiedere l’emissione di apposita Ordinanza per la Via Risorgimento nel tratto di strada a partire dalla Piazzetta Santa Lucia fino alla Piazza Crea (Rifornimento Eni), in quanto necessita della pulizia mediante spazzamento meccanico ed alla successiva posa in opera del manto stradale di tutto il tratto interessato dalla medesima ordinanza

ORDINA

A partire dalle ore 07.00 del giorno 04/07/2022 e fino a fine lavori, è vietata la sosta di autoveicoli, motoveicoli e mezzi a motore in genere su entrambi i lati della carreggiata lungo la via Risorgimento nel tratto di strada a partire dalla Piazzetta Santa Lucia fino alla Piazza Crea (Rifornimento Eni). La presente ordinanza è diretta a chiunque spetti osservarla e farla osservare, ed è visibile con apposita segnaletica stradale mobile, a cura della ditta esecutrice dei lavori”.