Disinfestazione: Messinaservizi interviene nella zona Nord della città

18 Giugno 2022 10:03

Messinaservizi prosegue la disinfestazione da lunedì 20 a mercoledì 22 giugno

Messinaservizi Bene Comune comunica che prosegue la disinfestazione contro insetti nocivi e zanzare nella zona Nord della città. In particolare sono previsti interventi sul Torrente Trapani (da incrocio v.le Margherita al santuario Madonna di Trapani), v.le R. Margherita (dal torrente Trapani a incrocio via Palermo),via Palermo (da incrocio viale Regina Elena a Centro Neurolesi), viale Giostra, S. Michele, Ritiro, Q.to Manzoni, S. Chiara, Villa Lina, S. Jachiddu, Tre Monti, Villaggio Svizzero, viale R. Elena, Fornaci Alte e Base, S. Licandro Annunziata (fino a Campo Italia), viale della Libertà (fino incrocio Annunziata).

Il 21 giugno interventi previsti nei villaggi Annunziata (lato destro fino a C/da Citola), Matteotti, Nuova Panoramica dello Stretto (fino a Granatari), via Consolare Pompea (fino a Mortelle), Ganzirri, Torre Faro, Curcuraci, Marotta, Torrente Pace, Torrente Guardia, Faro Superiore.

Il 22 giugno gli operatori interverranno nelle seguenti zone: SS113, Castanea, Salice, Masse (S. Giorgio- Giovanni-Lucia-Nicola) Gesso, S.Saba, Acqualadroni, Rodia, Orto Liuzzo, Per tale interventi saranno utilizzati un atomizzatore a rimorchio, un atomizzatore a braccio rotante e un atomizzatore a spalla per le stradine non carrabili.Si raccomanda ai cittadini di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, mettere al riparo animali domestici e da compagnia, chiudere finestre e balconi e lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano. Nel caso di condizioni meteorologiche avverse il programma su indicato potrebbe subire variazioni.