Disagi elezioni comunali Palermo: presidente assente, scrutinatore prende il suo posto ma non sa cosa fare

13 Giugno 2022 16:27

Registrati diversi disagi nei seggi elettorali di Palermo. Malore per un presidente in una sezione, in un’altra struttura manca il presidente e uno scrutinatore cerca di prendere il suo posto ma non sa come proseguire

Secondo quanto riportato dall’agenzia di notizie AdnKronos, sarebbero stati registrati diversi disagi nei seggi elettorali di Palermo. In una sezione un presidente di seggio ha accusato un malore ed è dovuto tornare a casa. In un altro seggio, uno scrutinatore è stato costretto a prendere il posto di un presidente assente, ma non sapeva come proseguire nello svolgimento della verbalizzazione e nell’adempimento dei compiti burocratici. È stato dunque allertato il segretario generale del Comune, Antonio Le Donne, che si è occupato di inviare sul posto alcuni funzionari del Comune.