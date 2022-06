Elezioni comunali Palermo, la diretta dello spoglio: exit poll a favore di Lagalla | LIVE

13 Giugno 2022 14:50

La diretta dello spoglio delle elezioni comunali di Palermo: attesa per conoscere chi sarà il nuovo sindaco dopo Leoluca Orlando. Gli exit poll danno Lagalla favorito già al primo turno

Dopo il caos di ieri, oggi a Palermo è il giorno della verità. A partire dalle 14:00 verrà dato il via allo spoglio delle schede con il relativo conteggio delle preferenze che porteranno all’elezione del nuovo sindaco dopo 10 anni di amministrazione targata Leoluca Orlando. Palermo ha avuto i riflettori puntati su di sè per tutta la giornata di ieri, con un caso divenuto di portata nazionale, la diserzione di tantissimi presidenti di seggio e scrutatori a ridosso delle votazioni. Seggi aperti dalle 7 fino alle 23 nelle 600 sezioni cittadine, voto consentito oltre l’orario stabilito solo ai cittadini già presenti nel seggio: nessun allungamento di orario, come richiesto da diversi esponenti politici.

Dopo il referendum sulla giustizia che non ha raggiunto il quorum, tocca allo spoglio delle schede per l’elezione del sindaco. L’affluenza è stata registrata al 41.82%, in calo rispetto al 52.60% delle precedenti elezioni. Ricordiamo che per diventare il nuovo primo cittadino servirà il 40% delle preferenze. L’eventuale ballottaggio si terrà il 26 giugno. Per succedere a Leoluca Orlando sono in corsa 6 candidati: Rita Barbera, Francesca Donato, Fabrizio Ferrandelli, Roberto Lagalla, Ciro Lomonte e Franco Miceli. Secondo gli exit poll comunicati nella serata di ieri, il Centro/Destra sarebbe a un passo dalla vittoria con Roberto Lagalla dato al 43-47%. Lo sfidante principale di Centro/Sinistra, Franco Miceli, viene dato al 27-31%. Terza piazza per Fabrizio Ferrandelli (14-18%), a seguire Rita Barbera (3-5%), sostenuta da Potere al popolo e una lista civica.

Elezioni comunali Palermo, la diretta dello spoglio

14:50 – Più indietro gli altri protagonisti: Fabrizio Ferrandelli (14-18%), Rita Barbera (3-5%)

14:40 – Il candidato della Sinistra, Franco Miceli, è invece dato fra il 27 e il 31%

14:30 – Secondo gli exit poll di ieri notte il candidato di destra, Roberto Lagalla, sarebbe dato fra il 43 e il 47%

14:20 – Ricordiamo che per eleggere il nuovo sindaco di Palermo servirà ottenere il 40% dei voti

14:00 – Inizia ufficialmente lo spoglio dei voti

13:50 – Tutto pronto per l’inizio dello spoglio delle elezioni comunali di Palermo, grande attesa per conoscere chi prenderà il posto del sindaco uscente Leoluca Orlando