Davide Dionigi è il nuovo allenatore del Cosenza: “capisco lo scetticismo, ma vengo qui con umiltà”

17 Giugno 2022 11:45

Davide Dionigi è il nuovo allenatore del Cosenza: è stato presentato questa mattina insieme al DS Roberto Gemmi

Mancava solo l’ufficialità a una notizia già certa da giorni, nonostante i mugugni della tifoseria. Ed è arrivata poco fa: Davide Dionigi è il nuovo allenatore del Cosenza. L’annuncio è arrivato mentre era in corso proprio la presentazione dell’ex bomber della Reggina e del nuovo DS Roberto Gemmi. Contratto di un anno, fino al 30 giugno 2023.

“Vengo in punta di piedi, con umiltà e in una terra che mi ha dato tantissimo”, esordisce Dionigi davanti ai microfoni dei giornalisti. “Non mi aspetto nulla se non l’amore e l’aiuto della gente, troppo facile pronunciare frasi a effetto per accaparrarmi la simpatia dei tifosi, eccezionali e che ho apprezzato in passato”. Come detto, il neo allenatore non è stato accolto proprio in maniera entusiasmante, anche per il mancato accordo Guarascio-Bisoli e per un curriculum su cui qualcuno ha storto il naso: “capisco lo scetticismo – ha ammesso – e so che i risultati fanno parte del mestiere. Modo di giocare? Cerco di proporre un calcio offensivo, anche perché c’è una buona base di partenza”. E sul curriculum, “è la stessa domanda che mi fecero ad Ascoli, ma poi ci salvammo alla grande con una media da play-off”.

Dionigi, per la campagna acquisti, dovrà ovviamente confrontarsi con il personaggio seduto al suo fianco, Roberto Gemmi, il quale ha affermato che “faremo la migliore squadra possibile. Obiettivo principale é quello di stupirvi. Ci sarà da lavorare duro. Il campionato quest’anno sarà molto più difficile. Perciò parlare poco e lavorare tanto”. E sul motivo per il quale ha scelto questo allenatore, ha spiegato che “è figlio di tante valutazioni. C’è una grande base – ribadisce – ma anche cose da migliorare”.