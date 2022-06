24 Giugno 2022 17:55

Ore di relax in riva al mare delle Isole Eolie e tra piatti di spaghetti per Diletta Leotta

Giornate di mare e relax per Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn è in vacanza “a casa”, come scrive sui social, e si sta rilassando alle Isole Eolie tra le meravigliose spiagge e piatti di spaghetti. La conduttrice si è fatta fotografare anche su una tavola da surf, mettendo in mostra il suo super fisico in costume e gli ultimi tatuaggi. Esibito anche il nuovo look con le treccine, che ai più attendi ricorda molto la nota cantante e amica Elodie.