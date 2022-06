“DiffeReggio Calabria”, cambiare si può: Teknoservice dedica una pagina esclusiva per i reggini

29 Giugno 2022 12:26

L’azienda Teknoservice lancia il motto e una nuova iniziativa perché crede davvero di poter cambiare la situazione a Reggio Calabria

Teknoservice ha lanciato una nuova pagina facebook dedicata esclusivamente alla Città e ai cittadini di Reggio Calabria: si chiama DiffeReggio Calabria (www.facebook.com/DiffeReggioCalabria/) “perché vogliamo davvero che questo motto diventi una modalità comune per cambiare passo e differenziarci davvero!”, scrive nella nota l’azienda torinese. Si tratta di una iniziativa singolare, visto che per le altre città (e come era stato sino ad oggi anche per il Comune calabrese) in cui la ditta della raccolta rifiuti opera con i suoi dipendenti le comunicazioni vengono fatte tramite la pagina social principale.

Su questa nuova pagina i reggini potranno trovare tutte le informazioni utili sul servizio di igiene urbana che Teknoserviceitalia sta svolgendo nella Città di Reggio Calabria. Oltre questo mezzo, la direzione aziendale ci tiene a ricordare gli altri strumenti a disposizione: