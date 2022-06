Elezioni comunali Palermo, Schifani: “destra ha vinto con il miglior candidato”

13 Giugno 2022 17:59

Renato Schifani dà per certa la vittoria Roberto Lagalla a Palermo: un successo della destra “con il miglior candidato possibile”

“A Palermo abbiamo vinto col migliore candidato possibile, mi auguro che lo sforzo di Forza Italia per tenere unito il centrodestra, possa essere premiato anche alle regionali in Sicilia. Il voto a Palermo dimostra che il centrodestra vince quando e’ unito, diviso perde come rischiamo di fare a Verona“. È quanto dichiarato dal senatore di Forza Italia, Renato Schifani, commentando i primi dati ufficiali delle elezioni comunali di Palermo che vedono Roberto Lagalla avanti con il 56% di voti, dato che ne confermerebbe l’elezione a sindaco già nel primo turno.