Crollo Piazza Affari, Salvini: “in corso attacco all’Italia, ci vogliono svendere come la Grecia”

10 Giugno 2022 17:12

Matteo Salvini punta il dito contro Bruxelles dopo il crollo di Piazza Affari: secondo il leader della Lega, sarebbe in corso un vero e proprio attacco all’Italia

In un periodo di instabilità economica dovuto agli strascichi della pandemia e agli effetti della guerra in Ucraina, il crollo di Piazza Affari non porta di certo prospettive rosee. Matteo Salvini, presente a Cuneo per un appuntamento elettorale in vista del voto amministrativo di domenica, si è espresso duramente sulla situazione: “è in corso un attacco all’Italia: la Borsa perde il 4%, la Bce dice dalla sera alla mattina che non comprerà più titoli di Stato, lo spread torna ai massimi da due anni a questa parte, l’inflazione si avvicina al 10%. Ragazzi, è in corso un attacco al nostro paese, voglio svendere l’Italia come hanno fatto con la Grecia”.

Lapidaria l’affermazione conclusiva del leader della Lega che incalza: “è in corso da parte di Bruxelles un attentato alla vita e all’economia del nostro paese“.