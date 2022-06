Elezioni comunali Palermo, Miceli non ci sta: “vittoria con 40% irrispettosa, vince astensionismo”

13 Giugno 2022 17:26

Franco Miceli, candidato sindaco di Palermo per il centro/sinistra, giudica irrispettosa una vittoria con il 40% delle preferenze e sottolinea il dato sull’astensionismo

“Sono le prime proiezioni, ora vedremo cosa succederà. C’è un distacco ed è assolutamente visibile, credo che siano le elezioni più contrastate della storia della città di Palermo. Abbiamo avuto elementi che ci dicono che bisognerebbe cambiare il sistema elettorale. La vittoria con il 40% di un sindaco la ritengo un elemento non rispettoso della democrazia“. È quanto dichiarato da Franco Miceli, candidato sindaco di Palermo dell’area progressista, commentando le prime proiezioni delle comunali palermitane che danno vincente al primo turno Roberto Lagalla candidato del centrodestra.

“L’astensionismo vince ed è un grave danno per la democrazia, credo che da domani bisognerà cominciare a lavorare ad un rapporto tra politica e cittadini. Aspettiamo i risultati definitivi e trarremo le nostre conclusioni. L’astensionismo ha giocato un ruolo importante, dieci punti in meno rispetto al 2017. Capiremo in quali aree si è manifestato e valuteremo il comportamento dell’elettorato. Il dato complessivo è assolutamente negativo, a Palermo vince l’astensionismo“, aggiunge il candidato direttamente dal quartier generale ai Cantieri culturali alla Zisa.