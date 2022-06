Scissione Di Maio-M5S, Meloni: “mai visto qualcuno lasciare un partito per stare nello stesso governo”

22 Giugno 2022 12:48

Giorgia Meloni commenta la scissione di Luigi Di Maio dal Movimento 5 Stelle: la leader di Fratelli d’Italia sottolinea l’impossibilità di proseguire con l’attuale governo Draghi

“Lo strappo di Di Maio? Mai vista una scissione di partito per continuare a stare nello stesso governo e votare gli stessi atti“. È arrivato nella mattinata odierna il commento di Giorgia Meloni sulla scissione Di Maio-Movimento 5 Stelle, ma è arrivato sferzante come ci si aspettava. Intervistata ai microfoni dell’AdnKronos, la leader di Fratelli d’Italia ha posto l’accento su uno scenario in cui, a suo dire, la politica si rivela lo spazio usato per “la gestione del potere e litigi personali“. Giorgia Meloni, di fatto il volto dell’opposizione al governo Draghi, sottolinea inoltre come dopo tale scissione, non ci siano i presupposti per continuare con l’attuale governo.

“Quelli che dovevano aprire il palazzo come una scatoletta di tonno hanno finito per mettere la democrazia in salamoia – sottolinea – . Ma al di là del giudizio sulle persone e le scelte, ritengo che continuare a tenere in piedi questi governo a fronte dello scioglimento di fatto del principale partito di maggioranza che lo sostiene sia una follia“.