D’angelo, D’Uva, De Luca e Zafarana: “sognavamo una Messina diversa. L’impegno del M5S continua”

14 Giugno 2022 10:28

I parlamentari nazionali Grazia D’Angelo e Francesco D’Uva e i deputati regionali Valentina Zafarana e Antonio De Luca commentano l’esito delle elezioni comunali a Messina

“Ringraziamo di vero cuore il nostro candidato Franco De Domenico per l’impegno che ha profuso in questa campagna elettorale, portandola avanti sempre con serietà, onestà intellettuale, garbo e rispetto. Rivolgiamo, inoltre, i nostri auguri di buon lavoro a Federico Basile, neo sindaco di Messina. In questa campagna elettorale, assieme a Franco e a tutta la coalizione democratica nel cui progetto politico crediamo, sognando una Messina diversa, una Messina di tutti. Abbiamo presentato ai cittadini idee e progetti concreti per il rilancio della nostra città e abbiamo condiviso la nostra visione per il futuro della comunità intera, frutto di un dialogo intrapreso già da tempo con le altre forze politiche e basato su un confronto serrato.

Abbiamo messo al centro i temi e le idee ma, purtroppo, questo non è bastato. Non possiamo nascondere né tacere la delusione per il risultato elettorale che abbiamo riscontrato sia come coalizione che come Movimento 5 Stelle. Un risultato magro che deve imporci una riflessione seria dalla quale dobbiamo e vogliamo ripartire, con entusiasmo e maturata consapevolezza.

Come Movimento 5 Stelle, infatti, siamo determinati a proseguire il percorso intrapreso, continuando a impegnarci nelle Istituzioni come fatto finora e lavorando nell’interesse di Messina e dei messinesi per portare a casa traguardi per tutti i cittadini. La stella polare della nostra azione sarà sempre l’interesse e il bene dei cittadini, prima di interessi partitici o convenienze politiche.

Dobbiamo imparare dagli errori e crescere. In questa direzione, continuerà ad essere imprescindibile il contatto con il territorio, tratto che ha caratterizzato la nostra forza politica e continueremo sempre in questa direzione.

Un ringraziamento particolare lo rivolgiamo agli attivisti e ai nostri candidati che si sono spesi totalmente e incondizionatamente, in questa campagna elettorale, con passione e consapevolezza, credendoci fino in fondo. Sono loro e le loro idee l’anima e la forza di questo progetto”, così in una nota i parlamentari nazionali Grazia D’Angelo e Francesco D’Uva e i deputati regionali Valentina Zafarana e Antonio De Luca.